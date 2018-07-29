Иран дал обещание отучить США от «пагубной привычки» вводить санкции

По мнению министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа, у Ирана достаточно сил, чтобы вынудить Соединенные Штаты прекратить постоянно вводить санкции. Глава МИД рассчитывает на поддержку стран Европы.

Зариф выступил с призывом к Европе выбрать между поддержкой своих стран и следованием за Вашингтоном и Дональдом Трампом, что, как он считает, «несколько противоречит европейским интересам», сообщает РИА Новости.

Глава МИД добавил, что Иран должен использовать "пробел", который наметился между США и Европой, но в создании между ними конфликта необходимости нет.

Как стало известно, власти США могут нанести удар по ядерным объектам Ирана при помощи военных сил Австралии, это может произойти уже в августе текущего года.