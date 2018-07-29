Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы Путина президентом США
29 июля 2018, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Сторонники Дональда Трампа «страдают психическим расстройством» и так ненавидят демократов, что на выборах скорее выбрали бы президентом страны Владимира Путина, чем кандидата от Демократической партии.
Об этом в интервью телеканалу MSNBC заявил Рон Рейган, сын экс-президента США Рональда Рейгана. По его словам, избиратели Трампа симпатизируют тем же людям, которые нравятся их президенту. Поэтому популярность российского лидера в Соединенных Штатах все время растет. Он назвал это явление "синдромом Трампа".
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