В Берлине не верят в «причастность» России к отравлению Скрипалей

Депутат Бундестага Хайке Хензель заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет подтверждения того, что Россия якобы замешана в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Правительство Германии уже два раза отказалось предоставить парламенту факты, подтверждающие это, передает РИА Новости. Власти также не ответили на запрос, действительно ли спецслужбы Германии обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.

Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери, намерена вернуться в Россию. Двоюродная сестра Юлии Виктория сообщила СМИ, что это произойдёт, когда Сергей Скрипаль пойдёт на поправку.