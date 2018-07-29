В Берлине не верят в «причастность» России к отравлению Скрипалей
29 июля 2018, 07:49 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Бундестага Хайке Хензель заявила, что ни у британских, ни у немецких спецслужб нет подтверждения того, что Россия якобы замешана в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Правительство Германии уже два раза отказалось предоставить парламенту факты, подтверждающие это, передает РИА Новости. Власти также не ответили на запрос, действительно ли спецслужбы Германии обладают отравляющим веществом А-234, которым якобы были отравлены Скрипали.
Ранее стало известно, что Юлия Скрипаль, пострадавшая в результате отравления в Солсбери, намерена вернуться в Россию. Двоюродная сестра Юлии Виктория сообщила СМИ, что это произойдёт, когда Сергей Скрипаль пойдёт на поправку.
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