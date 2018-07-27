В Финляндии россиян хотят депортировать из-за крымских паспортов

Семья с двумя детьми в конце июня получила уведомление от миграционной службы Финляндии, что их паспорта "являются недействительными, так как были выданы в Крыму". При этом они уже год живут в этой стране.

Виза россиянам была выдана в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге. Но финские власти теперь решили, что семья должна получить украинские паспорта.

Российское консульство приняло решение выдать семье из Крыма новые мидовские паспорта, передает РИА Новости. Они не привязаны к Крыму и никаких проблем с ними не будет.

Консульство Украины выдавать паспорта отказалось, так как проблемами крымчан не занимается, да и заехала семья в Финляндию, по мнению дипведомства, нелегально, через Россию.