Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон
27 июля 2018, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.
«Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому», — сказал Владимир Путин. При этом он отметил, что такая поездка возможна при создании «соответствующих условий», передают «Известия».
Первая встреча двух лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Спустя время, Трамп направил приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон этой осенью.
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