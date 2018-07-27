На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что не исключает возможность своего визита в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Что касается встречи, я прекрасно понимаю, что у президента Трампа есть желание проводить дальнейшие встречи, и я готов к этому», — сказал Владимир Путин. При этом он отметил, что такая поездка возможна при создании «соответствующих условий», передают «Известия».

Первая встреча двух лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 16 июля в Хельсинки. Спустя время, Трамп направил приглашение российскому лидеру посетить Вашингтон этой осенью.