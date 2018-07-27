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Госдеп заявил о риске санкций из-за "Северного потока - 2"
27 июля 2018, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]
Угроза санкций нависла над фирмами, работающими над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над "Северным потоком-2", заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.
Это касается и "Турецкого потока", добавил он. Будут ли санкции на самом деле введены и в какие сроки, Фэннон не сообщил.
Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман придумала своеобразный способ заморозки строительства газопровода "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию в обход украинской территории.
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