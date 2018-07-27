Угроза санкций нависла над фирмами, работающими над российскими проектами газопроводов в Европу, в том числе над "Северным потоком-2", заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон.

Это касается и "Турецкого потока", добавил он. Будут ли санкции на самом деле введены и в какие сроки, Фэннон не сообщил.

Ранее бывший депутат Верховной рады Анна Герман придумала своеобразный способ заморозки строительства газопровода "Северный поток-2", который пройдет из России в Германию в обход украинской территории.