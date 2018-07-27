Путин назвал один из основных пунктов декларации БРИКС

Глава российского государства Владимир Путин сообщил об основных пунктах Йоханнесбургской декларации саммита БРИКС. Президент РФ отметил, что одним из них является неприятие экономических санкций.

Владимир Путин заявил по итогам саммита БРИКС в ЮАР, что основной смысл декларации заключается в «неприятии экономических санкций и применении силы в нарушение устава ООН, в недопущении гонки вооружений в космосе, поддержке Астанинского процесса урегулирования ситуации в Сирии», передает ТАСС.

Российский президент добавил, что Москва понимает риски санкций и старается их минимизировать.