В Госдуме заявления Киева об отказе от импорта газа назвали голословными

Казбек Тайсаев, член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, считает, что призыв украинских властей отказаться от импорта газа – это просто голословное заявление и пустые слова.

По его мнению, на Украине грядут выборы, поэтому они говорят только то, что хотят слышать националисты. «Это, конечно, пустые слова — без наших энергоносителей ни Украина, ни Европа не могут, это все прекрасно понимают. Конечно же, это голословное заявление», - цитирует слова Тайсаева РИА Новости.

Напомним, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил, полностью отказаться от импорта газа и «не преклонять голову и колено» перед Москвой.