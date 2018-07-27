В ходе беседы с изданием Spiegel министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен сделала предположение, что у президента Соединённых Штатов нет чёткой стратегии в отношении Москвы.

По словам министра, после саммита двух президентов в Хельсинки, «ясную стратегию американского президента в отношении России нельзя распознать». По её мнению, проблема заключается в том, что никто не имеет представления, какие темы поднимались Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время обсуждения на саммите, и каких договорённостей они достигли, передаёт RT.

Напомним, что встреча двух президентов состоялась в Финляндии 16 июля.