Путин рассматривает идею проведения саммита Россия-Африка

На встрече БРИКС президент России Владимир Путин сообщил, что Россия рассматривает идею проведения саммита Россия – Африка с участием глав африканских государств.

«Этому могли бы предшествовать встречи видных предпринимателей и экспертов, общественных деятелей», - заявил Путин. По его мнению, африканские партнёры могут подключаться к реализации стратегии экономического партнёрства БРИКС, передаёт RT. Российский лидер также заинтересован в сотрудничестве со странами Африки в различных сферах, включая сельское хозяйство, здравоохранение, промышленность и т.д.

Напомним, что 16 июля прошёл саммит Россия – США в Хельсинки. Президенты двух стран обсудили отношения между РФ и Соединёнными Штатами и спектр вопросов национальной безопасности.