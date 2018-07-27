Трамп сказал, что среди членов НАТО есть «диктаторы»

На территории сталелитейного завода в штате Иллинойс, глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что среди членов НАТО есть «один или два диктатора».

Лидер Соединённых Штатов напомнил, что благодаря ему европейские страны повысили свои оборонные расходы на «сотни миллиардов долларов». Об этом передаёт ТАСС. Однако СМИ стали писать, что Дональд Трамп плохо относится к лидерам западных стран.

«СМИ пишут, что я плохо относился к ним, с неуважением - к этим королям, королевам, президентам, премьер-министрам, диктатору или даже двум», - сказал Трамп. Однако президент США не уточнил, кого именно он имел в виду.