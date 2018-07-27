Словацкие депутаты посетят Крым вопреки возражениям Киева

Словацкая делегация из 20 депутатов и крупных бизнесменов намерена посетить Крым с 1 по 4 августа. Об этом сообщил Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко.

Цель поездки - наладить отношения с Крымом и ознакомиться с ситуацией в регионе. Как передают «Известия», Андрей Данко раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее выступил против такого решения. По его словам, словаки нарушают законодательство его страны и им будет запрещен въезд на Украину.

Однако в МИД Словакии сообщили, что не намерены препятствовать делегатам в посещении Крыма. «Посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами своего государства. Это не первый случай, когда мы возмущены поведением господина Мушки, который зачастую не соблюдает дипломатические нормы поведения», - заявил Данко.