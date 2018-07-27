//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- "Дому-2" грозит закрытие?
- Жена Никиты Преснякова привела в восторг пользователей сети снимком с пляжа
- Поклонники не узнали жену Андрея Малахова на недавнем снимке
- Бузова публично поссорилась с участником "Дома-2"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Словацкие депутаты посетят Крым вопреки возражениям Киева
27 июля 2018, 09:46 [ «Аргументы Недели» ]
Словацкая делегация из 20 депутатов и крупных бизнесменов намерена посетить Крым с 1 по 4 августа. Об этом сообщил Председатель Национального совета Словакии Андрей Данко.
Цель поездки - наладить отношения с Крымом и ознакомиться с ситуацией в регионе. Как передают «Известия», Андрей Данко раскритиковал поведение украинского посла в Словакии Юрия Мушки, который ранее выступил против такого решения. По его словам, словаки нарушают законодательство его страны и им будет запрещен въезд на Украину.
Однако в МИД Словакии сообщили, что не намерены препятствовать делегатам в посещении Крыма. «Посол не вправе запугивать словацких парламентариев законами своего государства. Это не первый случай, когда мы возмущены поведением господина Мушки, который зачастую не соблюдает дипломатические нормы поведения», - заявил Данко.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
СМИ сообщили о подготовке военных РФ к уничтожению джихадистов в Киргизии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//В мире
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
//В мире
Иллюминатор выпал из вертолета ВВС США во время полета в Японии
//Политика
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
//Общество
Гидрометцентр выпустил экстренное предупреждение для москвичей
//Новости Redtram
//В мире
Эксперт объяснил, почему Гройсман призывает "не преклонять колено" перед Россией
//В мире
США хотят ввести новые санкции в отношении РФ из-за «дела Скрипалей»
//Общество
Как предприниматель Руслан Ростовцев давал взятки в Ростехнадзор
//В мире
Российский военкор раскрыл суть новой тактики противостоящих Донбассу ВСУ
//Наука
//Общество
Пятигорской жительнице достаточно постучать в стенку, чтобы услышали в полиции
//В мире
Трамп выразил Ким Чен Ыну благодарность за передачу останков военных США
//В мире
//Общество
//Наука
//В мире
//В мире
СМИ: Бутина искала помощи у наследника миллиардера Джона Рокфеллера
//Политика
//В мире
Нацразведка США обвинила Россию в экономическом кибершпионаже