Россия и Белоруссия: дружба измеряется в деньгах?

Реальная зарплата в долларах США по паритету покупательной способности России меньше белорусской в 2017 году. Именно такие выводы содержатся в материале НИУ «Высшая школа экономики».

Однако за последние десять лет, можно ли сказать, что Россия обеспечивала дружественную республику? По данным РБК на 2017 год, Россия вложила в Белоруссию более 100 млрд. долларов. В эту сумму входят и различные кредиты, госпомощь, беспошлинные доставки нефти и газа. Реальные масштабы экономической зависимости Белоруссии от России огромны. К примеру, по данным МВФ в 2016 году общая поддержка белорусской экономики Россией составила 106 млрд. долларов только с 2005 по 2015 год.

Также согласно Национальному банку Белорусии за 2010 – 2015 годы, прямые инвестиции России занимают от 57 до 64% общих иностранных вложений в страну. Конечно, до 90% экономической поддержки приходятся на субсидии по поставкам нефти и газа. Россия поставляет нефть беспошлинно, а все деньги с её последующей продажи Белоруссией со взиманием той самой пошлины идут в казну республики. При таких условиях отношения между двумя странами не должны ухудшаться. Можно ли сказать, что Россия «покупает» особые отношения с Белоруссией? Вопрос остаётся открытым.