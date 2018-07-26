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Депутаты не явились на заседание возглавляемой Поклонской комиссии
26 июля 2018, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]
Парламентарии не явились на заседание думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов. Глава комиссии Наталья Поклонская намерена доложить об этом руководству.
Заседание думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов оказалось сорванным из-за отсутствия кворума. Из 17 членов комиссии в назначенное время явились только двое.
«Мне смешно, впервые такое. И мои коллеги тоже удивились. В связи с чем? Может, повестка слишком насыщенная», - прокомментировала неявку глава комиссии Наталья Поклонская.
Поклонская пояснила, что на заседании собиралась инициировать проверку в отношении ряда парламентариев, и пообещала сообщить о срыве заседания комиссии руководству Госдумы, сообщает РИА Новости.
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