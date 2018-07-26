Эксперт прокомментировал поведение Геращенко на переговорах по Донбассу
26 июля 2018, 15:07 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета по межнациональным отношениям при российском лидере Богдан Безпалько поразмышлял о причинах срыва переговоров в Минске представителем Украины Ириной Геращенко.
Он считает это некоторой реакцией на встречу Путина и Трампа. Руководство Украины демонстрирует такими мелкими инцидентами свое недовольство.
Ну а потом, по мнению Безпалько, Украина даже не пытается сделать вид, что хочет и готова выполнять минские соглашения.
Как он отметил в беседе с RT, такое поведение Геращенко объясняется и предстоящими выборами. Каждый в настоящее время хочет показать себя радикалом, патриотом, чтобы набрать очки.
Алексей Пушков считает, что Киев специально отправляет таких "переговорщиков" для срыва соглашений.
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