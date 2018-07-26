Эксперт прокомментировал поведение Геращенко на переговорах по Донбассу

Член Совета по межнациональным отношениям при российском лидере Богдан Безпалько поразмышлял о причинах срыва переговоров в Минске представителем Украины Ириной Геращенко.

Он считает это некоторой реакцией на встречу Путина и Трампа. Руководство Украины демонстрирует такими мелкими инцидентами свое недовольство.

Ну а потом, по мнению Безпалько, Украина даже не пытается сделать вид, что хочет и готова выполнять минские соглашения.

Как он отметил в беседе с RT, такое поведение Геращенко объясняется и предстоящими выборами. Каждый в настоящее время хочет показать себя радикалом, патриотом, чтобы набрать очки.

Алексей Пушков считает, что Киев специально отправляет таких "переговорщиков" для срыва соглашений.