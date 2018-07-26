Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила непостоянство внешней политики США, комментируя принятие Вашингтоном декларации о непризнании воссоединения Крыма к России. Посольство о декларации США по статусу Крыма: "живут в другой реальности"

Непризнание может измениться так же, как было разорвано ядерное соглашение с Ираном. Оно было заключено во времена администрации Барака Обамы, но разорвал его нынешний американский лидер Дональд Трамп.

"Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»", - подчеркнула Захарова.

Госсекретарь США Майк Помпео вчера выпустил "Крымскую декларацию". В этом документе власти Соединенных Штатов Америки вновь не признают Крым частью России.