Захарова о Крымской декларации США: "знаем ей цену"
26 июля 2018, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила непостоянство внешней политики США, комментируя принятие Вашингтоном декларации о непризнании воссоединения Крыма к России.
Непризнание может измениться так же, как было разорвано ядерное соглашение с Ираном. Оно было заключено во времена администрации Барака Обамы, но разорвал его нынешний американский лидер Дональд Трамп.
"Знаем мы цену этим «судьбоносным декларациям»", - подчеркнула Захарова.
Госсекретарь США Майк Помпео вчера выпустил "Крымскую декларацию". В этом документе власти Соединенных Штатов Америки вновь не признают Крым частью России.
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