Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал срыв заседания гуманитарной подгруппы по Донбассу в столице Белоруссии представителем Украины Ириной Геращенко.

"Не удивлен: знаю ее по ПАСЕ, где она вела себя, как невменяемая", - отметил Алексей Пушков. Он считает, что Киев специально отправляет таких "переговорщиков" для срыва соглашений.

Ирина Геращенко ушла с заседания, перед этим высказав оскорбления в адрес представителя провозглашенной ДНР Дарьи Морозовой. Об этом сообщала вчера представитель провозглашенной ЛНР в подгруппе Ольга Кобцева.