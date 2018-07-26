Сотрудники посольства России в Соединенных Штатах заявили, что Вашингтон некорректно оперирует правовыми нормами и принципом самоопределения. При этом ничего нового в документе российские дипломаты не увидели.

В российском посольстве обвинили американцев в том, что они живут в другой реальности, так как пытаются оперировать международно-правовыми актами, которые включают в себя положения о праве народов на самоопределение, а они и легли в основу возвращения Крыма в состав России в 2014 году.

В дипмиссии отметили, что сотни тысяч граждан Украины приезжают на отдых в Крым, что как-то противоречит мифу о российской "оккупации" и "агрессии".

"Ждем декларации Госдепа о том, что Косово — это Сербия", - говорится в заявлении.

Госсекретарь США Майк Помпео вчера выпустил "Крымскую декларацию". Согласно последним данным, в этом документе власти Соединенных Штатов Америки вновь не признают Крым частью России.