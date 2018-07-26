Дональд Трамп наглядно показал любовь США и Евросоюза

Глава Белого дома Дональд Трамп наглядно показал любовь между ЕС и США. Он опубликовал в своем микроблоге в Тwitter фотографию его встречи с руководителем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

В комментарии к снимку он отметил, что Соединенные Штаты и Евросоюз «любят друг друга».

Трамп также заявил, что Евросоюз в скором времени станет закупать тоннами соевые бобы от американских фермеров, в Европу будет продаваться большое количество сжиженного американского природного газа.

Ранее в Вашингтоне прошли переговоры Трампа и Юнкера, на которых было решено начать работу над обнулением таможенных пошлин и субсидий на неавтомобильные промышленные товары между Штатами и Евросоюзом.