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Путин перед поездкой в ЮАР провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
25 июля 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 25 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.
Совещание, в рамках которого обсуждались темы, связанные с грядущим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, было проведено перед поездкой Путина в ЮАР.
Как отмечает ТАСС, в рамках разговора главы государства с постоянными членами Совбеза РФ, в частности, были затронуты наиболее актуальные вопросы социально-экономической ситуации в России.
Уточняется, что на совещании присутствовали российский премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры двух палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно и руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.
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