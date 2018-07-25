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Путин перед поездкой в ЮАР провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ

25 июля 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]

Путин перед поездкой в ЮАР провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ
фото: globallookpress.com

В среду, 25 июля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел регулярное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе Кремля.

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Совещание, в рамках которого обсуждались темы, связанные с грядущим саммитом БРИКС в Йоханнесбурге, было проведено перед поездкой Путина в ЮАР.

Как отмечает ТАСС, в рамках разговора главы государства с постоянными членами Совбеза РФ, в частности, были затронуты наиболее актуальные вопросы социально-экономической ситуации в России.

Уточняется, что на совещании присутствовали российский премьер-министр Дмитрий Медведев, спикеры двух палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава администрации Кремля Антон Вайно и руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин.

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