Пушков прокомментировал прибытие кораблей НАТО в Одессу

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение о том, что корабли НАТО зашли в порт Одессы, отметил, что они стояли бы в Севастополе на постоянной основе.

Как рассказал Пушков, несколько лет назад корабли НАТО планировали оставить в Симферополе на постоянной основе. Но Россия это сделать не дала. "Не видать им Севастополя как своих ушей", - цитирует Пушкова "Свободная пресса".

В порт Одессы прибыла группа кораблей НАТО, состоящая из фрегатов ВМС четырех стран альянса. В пресс-службе Военно-морских сил Украины не сообщили точную программу визита судов и его сроки.