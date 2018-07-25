//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Spice Girls снова вместе и готовят тур
- Экс-солистка группы Hi-Fi ждёт второго ребёнка
- Шумиху вокруг долгов Депардье в России назвали пиар-акцией
- Бузова попала в серьезное ДТП на МКАДе
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Дональд Трамп призвал ЕС отменить все пошлины и субсидии
25 июля 2018, 07:19 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от торговых барьеров, пошлин и субсидий. По его словам, это приведёт к «свободному рынку и справедливой торговле».
На своей официальной странице в Twitter Трамп сделал запись, где предлагает ЕС отменить все пошлины. При этом глава Белого дома выразил сомнения, что власти Евросоюза пойдут на такой шаг. «Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут», - написал Трамп.
25 июля представители ЕС приедут в Соединённые штаты, чтобы обсудить торговую сделку. Некоторые экксперты считают, что эта встреча – последний шанс для предотвращения торговой войны между США и Евросоюзом.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Госдеп доволен реформированием украинской газотранспортной системы
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Пострадавший в Эйсмсбери рассказал, что нашел яд на улице, но принял их за духи
//В мире
Опубликована запись разговора Трампа и Коэна по поводу выплат экс-модели Playboy
//Культура
Дочь Маргариты Тереховой рассказала о состоянии мамы: перестала говорить
//Новости партнеров
//Наука
В Китае обнаружены более ста гробниц, которым порядка 2,5 тысяч лет
//В мире
Российские дипломаты планируют 26 июля посетить Марию Бутину
//Новости СМИ2
//В мире
В США разрабатывают закон по усилению антироссийских санкций
//Общество
Минобороны похвалилось успешными учениями, но пользователи разоблачили фальшивку
//Новости Redtram
//Политика
Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами
//Общество
Путин выразил соболезнования в связи со смертью Вениамина Яковлева
//Общество
Астрологи назвали знаки, которые и через годы будут вынашивать планы мести
//Общество
Руководитель ФАС Игорь Артемьев возмущен ценами на бензин в Крыму
//Общество
//В мире
В Киеве представили новый план «деоккупации и реинтеграции» Крыма
//Футбол
Поклонники Тарзана обвинили стриптизера в переборе с "пластикой"
//Политика
Опубликован сценарий вынужденного признания Украиной российского Крыма
//В мире
//В мире