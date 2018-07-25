Дональд Трамп призвал ЕС отменить все пошлины и субсидии

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от торговых барьеров, пошлин и субсидий. По его словам, это приведёт к «свободному рынку и справедливой торговле».

На своей официальной странице в Twitter Трамп сделал запись, где предлагает ЕС отменить все пошлины. При этом глава Белого дома выразил сомнения, что власти Евросоюза пойдут на такой шаг. «Надеюсь, они это сделают, мы готовы, но они не будут», - написал Трамп.

25 июля представители ЕС приедут в Соединённые штаты, чтобы обсудить торговую сделку. Некоторые экксперты считают, что эта встреча – последний шанс для предотвращения торговой войны между США и Евросоюзом.