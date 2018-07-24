Кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин встретился с доверенными лицами

Сергей Собянин в качестве кандидата в мэры Москвы провёл встречу со своими доверенными лицами. Встреча прошла в избирательном штабе кандидата.



Благодаря за поддержку кандидат в мэры Москвы сказал своим доверенным лицам, что «своими именами вы гарантируете, что те обещания, которые мы даём в период предвыборной кампании, будут выполнены». Их объединяет любовь к Москве и желание сделать её лучше.



С.Собянин добавил, что подавляющее большинство всех предвыборных обещаний прошлой избирательной кампании исполнено. «Мы действительно многое сделали, но это совсем не означает, что у нас в городе нет проблем, нерешённых задач. Наоборот, мы находимся в середине пути. И нам не замедляться, и не успокаиваться нужно, а, наоборот, более активно двигаться вперёд. Москва вошла в пятёрку лучших городов мира, но если мы ничего не будем делать, не будем двигаться вперёд, мы очень быстро скатимся опять вниз», - подчеркнул С.Собянин.



По его словам, от благополучия города зависит благополучие каждого москвича. В ходе встречи, Сергей Собянин также призвал горожан принять участие голосовании на предстоящих 9 сентября выборах мэра независимо от того, какого кандидата они поддерживают.



В число доверенных лиц С.Собянина вошли более 150 человек, каждый из которых авторитетный и известный в своей области деятельности и профессии. Это актёры, режисёры, учёные, спортсмены, журналисты.



