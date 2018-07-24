Эксперт прокомментировал слова постпреда США, что РФ никогда не станет другом

Владимир Васильев, старший научный сотрудник Института США и Канады РАН, прокомментировал слова постоянного представителя Соединённых Штатов при ООН Никки Хейли, которая ранее заявляла, что Россия никогда не будет другом для США.

По мнению эксперта, заявления Хейли являются простым по форме. Васильев подчеркнул, что были призывы уйти в отставку в знак протеста против идеи встречи в Хельсинки, однако все остались на своих местах. Окружение Трампа взяло курс на саботаж, полагает политолог.

Он также отметил, что Хейли посылает сигнал внешнеполитическому сообществу о том, что все эти договорённости не должны выполняться. «Если посмотреть на их смысл, то речь идёт об улучшении атмосферы российско-американских отношений, о создании институтов и механизмов совместного сотрудничества. Фактически всё это ставится под сомнение, даётся «благословение» нижестоящим организациям тихо или напрямую саботировать эти решения», - прокомментировал в беседе с RT Владимир Васильев.