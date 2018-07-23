МГИК обжалует решение Мосгорсуда о регистрации Балакина кандидатом в мэры Москвы
23 июля 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Мосгоризбирком обжалует в Верховном суде решение Московского городского суда, обязывающее комиссию зарегистрировать экс-владельца строительной компании СУ-155 Михаила Балакина кандидатом в мэры Москвы, выдвинутого партией "Союз горожан".
Как напомнил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов, М.Балакин представил в комиссию подписи 112 муниципальных депутатов при необходимых для регистрации 110. Однако трое депутатов написали заявление с просьбой признать их подписи недействительными.
"Эти подписи были признаны недействительными на основании п.18 ст.34 Избирательного кодекса Москвы", - отметил председатель Мосгоризбиркома. -
В соответствии с этим пунктом запрещается "принуждать депутатов представительных органов местного самоуправления ставить свои подписи и вознаграждать их за это в любой форме".
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