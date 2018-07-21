Нефтегазовые компании США выступили против новых антироссийских санкций

К американским сенаторам обратились представители нефтегазовой промышленности. Они хотят убедить Конгресс не ужесточать санкции в отношении России из-за расследования «российского вмешательства» в выборы.

Какие именно компании выступили против санкций, не сообщается. Источник в сенате сообщил агентству Reuters, что обеспокоенность по поводу вероятного ужесточения антироссийских санкций выражает Российско-американская торговая палата, ее членами являются ExxonMobil, Shell и Chevron.