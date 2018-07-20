Штаб Собянина обучит 9 тыс. волонтёров правилам поквартирного обхода избирателей

Избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина обучит 9 тысяч волонтёров правилам поквартирного обхода избирателей, сообщил на брифинге в пятницу глава штаба, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.



"Главной формой агитационной избирательной кампании Собянина будет движение от двери к двери (поквартирный обход), от человека к человеку. Потому что это не какие-то общие призывы, а конкретный разговор с человеком с объяснением, почему мы хотим, чтобы он проголосовал за Сергея Собянина. Мы считаем, что это эффективная форма ведения агитационной работы", - сказал Ремчуков.



Для обучения волонтёров подготовлены методические указания и рекомендации, а также данные о Москве и её изменениях за последние несколько лет. В создании материалов участвовали соответствующие эксперты.



Агитация за Сергея Собянина начнётся со следующей недели, а поквартирный обход - в августе. У волонтёров избирательного штаба С.Собянина будут отличительные знаки, которые планируют продемонстрировать общественности.



Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года в единый день голосования. Срок полномочий избранного градоначальника - 5 лет.



Ранее сообщалось, что более 2 тыс. волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина.



