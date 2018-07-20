С кем и из-за чего поругался Трамп на мировой арене

В Стратегии национальной безопасности перечислено все, что США считают угрозой безопасности своей страны. По словам Дональда Трампа, основную опасность представляет терроризм, мигранты, разработка ядерного и химического оружия. Помимо этого, более 3 лет в Америк называла Россию страной, представляющей не меньшую опасность. Однако переговоры Путина и Трампа в Хельсинки указывают на стремление к стратегическому партнерству. В то же время, приоритеты и поведение Трампа изменилось в отношении других стран, в том числе и к своим европейским союзникам.

8 мая Президент-республиканец сообщил о выходе США из ядерной сделки с Ираном, обвинив его власти в продолжении разработки ядерного оружия и обогащения урана вопреки на договоренностям с шестеркой международных посредников. При этом Трамп пообещал ввести санкции по отношению к Ирану и поддерживающим его странам.

Помимо Ирана, отношения осложнились и с Китаем. На заседании СБ ООН Китай с жесткой риторикой выступил против резолюции Запада по сирийскому Алеппо. Однако известно, что ужесточение риторики Китая связано с фактом прямых телефонных переговоров Трампа с президентом Тайваня Цай Ивэнь. Таким образом, американский президент этим телефонным разговором нарушил табу дипломатического общения с Тайванем, ведь Ивэнь является представительницей Демократической прогрессивной партии, которая исторически стремилась к независимости Тайваня от Китая. Также Трамп заявил, что при необходимости весь импорт из Китая будет обложен пошлинами на $500 млрд.

Более того, обостряются отношения и с географическими соседями. США ввели пошлины на сталь и алюминий, на что Мексика и Канада ответили налогами на американскую сельхозпродукцию и товары для потребления. "Мексика делает очень мало или вообще ничего для того, чтобы остановить потоки людей, которые идут через ее южную границу, а потом в США. Они смеются над нашими глупыми иммиграционными законами. Они должны остановить потоки наркотиков и людей, или я покончу с их дойной коровой, НАФТА. Нужна стена!" Введя пошлины, Трамп фактически аннулировал соглашения НАФТА. "Мы вводим те же типы пошлин на сталь и алюминий из Соединенных Штатов, — уточнил премьер Канады Трюдо. — И пошлины на потребительские товары, готовые изделия, которым канадцы легко найдут альтернативу.

Конфликтными можно назвать и отношения республиканца со странами G7, которые, по сути, являлись союзниками США. На саммите в Брюсселе Дональд Трамп потребовал у альянса увеличения оборонительных расходов до 2 %, повысив при этом планку до 4. «США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды [долларов] в сфере торговли. [Страны НАТО] обязаны платить 2% от ВВП немедленно, а не к 2025 году», – написал он в «Твиттере». Однако на данный момент такие требования для многих стран кажутся невыполнимыми. Конфликт между союзниками обостряет и Выход США из ядерной сделки с Ираном, возможные санкции против европейских компаний, американские пошлины на ввоз металлов из ЕС и ответные меры Евросоюза.

Таким образом, отношения США с рядом стран накалили обстановку на мировой арене, ведь Америка является сверхдержавой с ведущей экономикой, от которой зависит и экономика многих государств. Потеряют ли США из-за этой проводимой Трампом политики своих союзников и стратегических партнеров, уступит ли Америка свое доминирующее положение в Европе и совершится ли импичмент Дональда Трампа мы увидим уже в самом ближайшем будущем.