Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы
20 июля 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Согласно последней информации, политики в рамках разговора обсудили региональные и международные проблемы.
Соответствующие данные в пятницу вечером, 20 июля, предоставили в пресс-служба Кремля. Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель поделились своими мнениями о наиболее актуальных вопросах международной повестки дня, передает РИА "Новости".
К настоящему моменту в Кремле не уточнили, какие именно темы затрагивали в своей беседе глава России и канцлер Германии.
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