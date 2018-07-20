Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы

Российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Согласно последней информации, политики в рамках разговора обсудили региональные и международные проблемы.

Соответствующие данные в пятницу вечером, 20 июля, предоставили в пресс-служба Кремля. Отмечается, что Владимир Путин и Ангела Меркель поделились своими мнениями о наиболее актуальных вопросах международной повестки дня, передает РИА "Новости".

К настоящему моменту в Кремле не уточнили, какие именно темы затрагивали в своей беседе глава России и канцлер Германии.