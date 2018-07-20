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Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы

20 июля 2018, 18:37 [ «Аргументы Недели» ]

Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы
фото: globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Согласно последней информации, политики в рамках разговора обсудили региональные и международные проблемы.

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К настоящему моменту в Кремле не уточнили, какие именно темы затрагивали в своей беседе глава России и канцлер Германии.

 

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