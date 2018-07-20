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Госдума готова в любой момент принять парламентариев из США

20 июля 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

Госдума готова в любой момент принять парламентариев из США
фото: globallookpress.com

Вечером в пятницу, 20 июля, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские депутаты ждут новых визитов американских коллег в любое время.

Трамп хочет заключить с Россией "отличную сделку"

Трамп хочет заключить с Россией "отличную сделку"

Политик подчеркнул, что Россия рассчитывает на активизацию парламентских контактов с США, однако о какой-либо конкретике говорить пока рано, передает ТАСС.

Слуцкий также выразил надежду на то, что взаимные визиты политиков из России и Штатов станут значительно более частыми и заверил, что Госдума готова в любой момент принимать делегации Конгресса на всех уровнях и работать над улучшением связей.

 

Ловчев о футболе эпохи Абрамовича

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Украина готовит против России крупный иск по Донбассу

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Украина завершает подготовку большого иска, который будет подан в Международный суд в ООН против России из-за ситуации в Донбассе, заявил министр юстиции Украины Павел Петренко.

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Опубликован поэтапный сценарий разгрома ВСУ армией РФ в случае агрессии Украины

В интернете выложен поэтапный сценарий разгрома Вооруженных сил Украины российской армией в случае военной агрессии Киева. Соответствующая публикация недавно появилась в отечественной блогосфере.

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Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с Путиным

Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с Путиным

Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, они нашли общий язык и очень хорошо поладили.

//Новости Гнездо.ру

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//В мире

Раскрыты данные о целенаправленном уничтожении правосеками бойцов ВСУ в Донбассе

Раскрыты данные о целенаправленном уничтожении правосеками бойцов ВСУ в Донбассе

Раскрыты сведения о целенаправленном уничтожении представителями запрещенной в России экстремисткой организации «Правый сектор» военнослужащих Вооруженных сил Украины, выполняющих боевые задачи в Донбассе.

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В Крыму советуют Украине вычерпать Азовское море

В Крыму советуют Украине вычерпать Азовское море

В целях экономии взрывчатки украинским военным следует вычерпать Азовское море, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Так он прокомментировал заявление о необходимости минирования этого моря.

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//Общество

В ЦНИИМАШе "Роскосмоса" проходят обыски по делу о госизмене

В ЦНИИМАШе "Роскосмоса" проходят обыски по делу о госизмене

Следственная группа ФСБ в пятницу, 20 июля, проводит обыски в рамках уголовного дела о госизмене в головном институте госкорпорации "Роскосмос" Центральном научно-исследовательском институте машиностроения.

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Дрыманов, подозреваемый в получении взяток, обжаловал арест

Дрыманов, подозреваемый в получении взяток, обжаловал арест

Бывший начальник московского главка СКР Александр Дрыманов, которого подозревают в получении взяток, обжаловал в пятницу, 20 июля, решение о своем аресте. Об этом сегодня сообщили в Лефортовском суде.

//Шоу-бизнес

Наталья Водянова покорила сети идеальной фигурой в бане

Наталья Водянова покорила сети идеальной фигурой в бане

Супермодель, многодетная мама Наталья Водянова покорила сети, опубликовав фотографию из сауны. Многие российские звезды летом показывают постройневшие к сезону отпусков фигуры в бикини.

//Шоу-бизнес

Одиннадцатилетний россиянин покорил наставников британского «Голоса»

Одиннадцатилетний россиянин покорил наставников британского «Голоса»

Члены жюри британской версии вокального шоу «Голос. Дети» пришли в восторг от Ярослава из Москвы. Он спел арию «Nessun Dorma» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот». А на родине его когда-то не услышали.

//Культура

Ушла из жизни переводчица книг о Гарри Поттере

Ушла из жизни переводчица книг о Гарри Поттере

Вечером в пятницу, 20 июля, стало известно, что из жизни ушла 55-летняя переводчица серии книг о британском волшебнике Гарри Поттере. Речь идет о Марии Спивак, которая также являлась писательницей.

//Политика

Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы

Путин обсудил в телефонном разговоре с Меркель международные проблемы

Российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Согласно последней информации, политики в рамках разговора обсудили региональные и международные проблемы.

//Новости партнеров

//Политика

Госдума готова в любой момент принять парламентариев из США

Госдума готова в любой момент принять парламентариев из США

Вечером в пятницу, 20 июля, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские депутаты ждут новых визитов американских коллег в любое время.

//Общество

Путин: ЧМ-2018 разрушил стереотипы о России

Путин: ЧМ-2018 разрушил стереотипы о России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года разрушил стереотипы о нашей стране. Об этом политик сообщил на заседании госсовета по физической культуре и спорту.

//Общество

Смолов "залечивает раны" после ЧМ в Сен-Тропе

Смолов "залечивает раны" после ЧМ в Сен-Тропе

В пятницу, 20 июля, стало известно, что 28-летний Федор Смолов, которому не удалось забить гол во время решающего пенальти в матче со сборной Хорватии в рамках ЧМ-2018, отдыхает в Сен-Тропе.

//Расследования

Второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан

Второй подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена задержан

Вечером в пятницу стало известно, что сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать второго подозреваемого в убийстве бронзового призера Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дениса Тена.

//Культура

Александр Ф. Скляр: талантам из глубинки тяжело быть услышанными на всю страну

Александр Ф. Скляр: талантам из глубинки тяжело быть услышанными на всю страну

Бессменный лидер группы «Ва-БанкЪ» порассуждал о музыке и о том, что молодых исполнителей шанс выступить перед многотысячной аудиторией дает уникальные возможности для творческого роста.

//Экономика

Путин оценил экономическую ситуацию в России

Путин оценил экономическую ситуацию в России

Президент России Владимир Путин в пятницу высказался об экономической ситуации в стране. По словам главы государства, в экономике РФ в настоящий момент много проблем, но при этом она стабильна.

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В Европе всё больше понимания, что Крым российский

В Европе всё больше понимания, что Крым российский

Глава МВД Италии и вице-премьер страны Маттео САЛЬВИНИ считает законным проведение референдума в Крыму в 2014 г. В интервью американскому изданию он сообщил, что мнение о поддельном референдуме является неверным

//Общество

Путин порекомендовал не торопиться с повышением пенсионного возраста

Путин порекомендовал не торопиться с повышением пенсионного возраста

Президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 20 июля, высказался о повышении пенсионного возраста в стране. По словам главы государства, данный вопрос является очень чувствительным.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Актриса Ирина Медведева вышла замуж за француза

Актриса Ирина Медведева вышла замуж за француза

В пятницу, 20 июля, стало известно, что знаменитая российская актриса, звезда сериала "6 кадров" Ирина Медведева вышла замуж. Избранником известной артистки стал французский бизнесмен по имени Гийом.

//Непознанное

Раскрыта возможная роль инопланетян в гибели туристов на перевале Дятлова

Раскрыта возможная роль инопланетян в гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристической группы Игоря Дятлова в горах Северного Урала, вероятно, стало появление инопланетян. С таким заявлением выступил уфолог Валентин Дегтерев, занимающийся расследованием инцидента.

//Общество

Ученые назвали продукты, снижающий риск смертности

Ученые назвали продукты, снижающий риск смертности

Китайские ученые выяснили, что употребление в ежедневном рационе большого количества рыбы способно снизить смертность у мужчин и женщин.

//Общество

Медведев: власти могут выделять больше средств на профилактику лесных пожаров

Медведев: власти могут выделять больше средств на профилактику лесных пожаров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил о важности усиления профилактики и борьбы с лесными пожарами в стране. По мнению премьера, власти могут выделять больше средств на данные цели.

//Спорт

МОК объявил о готовности принять Россию обратно

МОК объявил о готовности принять Россию обратно

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах сделал в пятницу, 20 июля, резонансное заявление. Согласно последней информации, организация готова принять Российскую Федерацию обратно.

//Общество

Более 2 тыс. волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Более 2 тыс. волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб Собянина

Свыше двух тысяч волонтёров ФИФА записались в избирательный штаб кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, сообщил на брифинге в пятницу, 20 июля, глава предвыборного штаба Собянина, главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

//Новости Redtram

//В мире

Трамп хочет заключить с Россией "отличную сделку"

Трамп хочет заключить с Россией "отличную сделку"

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что хочет заключить с российской стороной "хорошую сделку". По словам главы Штатов, он готов пойти на такой шаг, так как отличается от других президентов США.

//В мире

Ополченцы ДНР нашли способ подорвать электоральную базу президента Украины

Ополченцы ДНР нашли способ подорвать электоральную базу президента Украины

В случае перехода ВСУ к наступательным действиям в Донбассе Петр Порошенко лишится значительной части своего армейского электората. Об этом заявил Даниил Безсонов, спикер ополчения самопровозглашенной ДНР.

//В мире

Стала известна сумма, которую Британия готова потратить на Brexit

Стала известна сумма, которую Британия готова потратить на Brexit

Министр финансов Великобритании Филип Хаммонд днем в пятницу, 20 июля, назвал сумму, которая заложена в бюджете Соединенного Королевства на подготовку к выходу страны из Европейского союза.

//В мире

Сенатор от Крыма оценил идею украинской стороны заминировать Азовское море

Сенатор от Крыма оценил идею украинской стороны заминировать Азовское море

Сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на планы экс-командующего военно-морскими силами Украины заминировать Азовское море. Эти меры якобы нужны для того, чтобы защититься от "российской агрессии".

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В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику

В Латвии признали, что плохие отношения с Россией повлияли на экономику

Санкции, введенные против России США и ЕС, повлияли на экономику Латвии. О том, что ухудшение отношений с Россией негативно сказалось на латвийской экономике, сообщил бывший член правительства Латвии Анрийс Матисс.

//Наука

В Египте завершилась операция по подъему таинственного черного саркофага

В Египте завершилась операция по подъему таинственного черного саркофага

Операция по подъему из земли таинственного черного саркофага завершилась в Египте. Данная находка, сделанная в городе Александрия, ранее вызвала огромное количество слухов и предположений в СМИ.

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64-летняя Кристи Бринкли похвасталась своей идеальной фигурой в соцсетях

64-летняя Кристи Бринкли похвасталась своей идеальной фигурой в соцсетях

Известная супермодель 80-х Кристи Бринкли приняла участие в смелой фотосессии. Несмотря на свой возраст, она по-прежнему остаётся настоящей красавицей и составляет конкуренцию молодым девушкам.

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ФСБ предложила признать бурых медведей стратегическим ресурсом

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Правительство России готовится внести правки в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Из проекта постановления следует, что в него предлагается внести популяции бурых и гималайских медведей.

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Черника и авокадо - самые полезные продукты для работы мозга

Черника и авокадо - самые полезные продукты для работы мозга

Медики считают ягоды очень полезной едой для организма человека. Особенно важно правильно выбирать продукты, способствующие хорошей работе мозга. Черника и авокадо помогают на долгие годы сохранить память.

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Горячий ТОП региональных новостей: колесо обозрения

Горячий ТОП региональных новостей: колесо обозрения

На повестке дня уходящей неделе плохие условия в детских лагерях отдыха, замыкание электропроводов, обрушение башни Бисмарка, кусачий лев и новое колесо обозрения. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе событий.

//В мире

В Киеве поведали о «планах замещения населения Крыма африканцами»

В Киеве поведали о «планах замещения населения Крыма африканцами»

Россия якобы намерена заместить население Крыма бурами, африканцами европейского происхождения. С таким заявлением выступил проживающий на Украине представитель крымскотатарской общины Эскендер Бариев.

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Дмитрий Пайсон прокомментировал обыски по делу о госизмене

Дмитрий Пайсон прокомментировал обыски по делу о госизмене

Руководитель исследовательско-аналитического центра ОРКК Дмитрий Пайсон пока не комментирует обыск в его кабинете по уголовному делу о передаче западным спецслужбам информации о новом гиперзвуковом оружии.

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Актриса Маргарита Шубина рассказала об убийстве матери

Актриса Маргарита Шубина рассказала об убийстве матери

Актриса театра и кино Маргарита Шубина стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». На передаче звезда сериала «Сваты» рассказала о страшном убийстве ее мамы.

//В мире

Министр Украины заявил, что дзюдоисты не получат призовых за бронзы на ЧЕ

Министр Украины заявил, что дзюдоисты не получат призовых за бронзы на ЧЕ

Министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил, что украинские дзюдоисты не получат призовые за бронзовые медали на чемпионате Европы.

//Общество

В Крыму создадут две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией

В Крыму создадут две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией

Совет министров Крыма постановил создать две зоны с особой архитектурно-планировочной организацией территории. Соответствующий документ опубликован на сайте республиканского правительства.

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«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

«Пока существует государство - коррупция будет неистребима!»

Российский бизнес отмечает снижение уровня коррупции в стране, следует из данных опроса «Бизнес-барометр коррупции», который подготовила Торгово-промышленная палата России. Вопрос: «Коррупция снижается - страна приподнимается?»

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Своеобразный нигерийский «бизнес»

Своеобразный нигерийский «бизнес»

Футбольные фанаты из Нигерии, возможно, были огорчены окончанием чемпионата мира по футболу больше всех. Болельщики из других стран смогли быстро и беспроблемно вернуться на родину после окончания футбольного праздника, а около 200 нигерийцев – нет.

//Общество

В Сети осудили блогершу за критику "жирных" людей

В Сети осудили блогершу за критику "жирных" людей

Жительница Новосибирска грубо осудила людей, которые считают, что хорошего человека должно быть много. Мнением, что "все мы будем гореть в аду, а жирные еще и шкворчать" она разозлила хейтеров.

//Политика

Глава МВД Италии назвал "евромайдан" оплаченной Западом псевдореволюцией

Глава МВД Италии назвал "евромайдан" оплаченной Западом псевдореволюцией

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что смена власти на Украине в результате "евромайдана" была псевдореволюцией, и оплачена она была из-за рубежа. Он назвал ее "фейковой".

//Расследования

Видео следственного эксперимента с предполагаемым убийцей Дениса Тена

Видео следственного эксперимента с предполагаемым убийцей Дениса Тена

Видео следственного эксперимента с предполагаемым убийцей бронзового призера Олимпиады-2014, казахского фигуриста Дениса Тена опубликовало агентство Sputnik Казахстан. Спортсмен скончался в больнице.

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60-летняя австралийка выиграла международный конкурс красоты

60-летняя австралийка выиграла международный конкурс красоты

60-летняя австралийка Робин Кэннер выиграла международный конкурс красоты «Ms World 2018». Её соперницами стали девушки из 22 стран в возрасте от 26 лет. К участию в этом конкурсе Кэннер подтолкнула личная трагедия.

//Экономика

С белорусскими шампиньонами что-то не так

С белорусскими шампиньонами что-то не так

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию свежих шампиньонов из Белоруссии. Запрет вступит в силу 24 июля, сообщили сегодня в пресс-службе ведомства. На некоторых упаковках продукции присутствовала польская маркировка.

//Происшествия

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна 13-го этажа и остался жив

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна 13-го этажа и остался жив

Полуторагодовалый ребёнок выпал из окна 13-го этажа жилого дома в Одинцове и выжил. На данный момент мальчик находится в больнице с сотрясением головного мозга и тупой травмой живота.

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В Норильске пошел снег

В Норильске пошел снег

Сегодня рано утром в Норильске прошел мокрый снег. Норильчане сняли это природное явление и опубликовали в соцсетях фото и видео. Хотя особого удивления снег в июле у горожан не вызвал.

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СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР в Донбассе

СМИ: Путин предложил Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР в Донбассе

Президент РФ Владимир Путин на встрече с Дональдом Трампом на саммите в Хельсинки 16 июля предложил президенту США провести референдум в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках о статусе.

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Украина нашла способ, как не допустить строительство «Северного потока-2»

Украина нашла способ, как не допустить строительство «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман придумала своеобразный способ заморозки строительства газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию в обход украинской территории.

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