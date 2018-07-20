Госдума готова в любой момент принять парламентариев из США

Вечером в пятницу, 20 июля, председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российские депутаты ждут новых визитов американских коллег в любое время.

Политик подчеркнул, что Россия рассчитывает на активизацию парламентских контактов с США, однако о какой-либо конкретике говорить пока рано, передает ТАСС.

Слуцкий также выразил надежду на то, что взаимные визиты политиков из России и Штатов станут значительно более частыми и заверил, что Госдума готова в любой момент принимать делегации Конгресса на всех уровнях и работать над улучшением связей.