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Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с Путиным
20 июля 2018, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал о подготовке следующей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Она прорабатывается», - заявил он в эфире телеканала CNBC. Трамп признался, что с нетерпением ждёт новой встречи с президентом России. По его словам, они нашли общий язык и очень хорошо поладили. «Мне кажется, мы можем сделать великие дела для всего мира», - подчеркнул Трамп.
В столице Финляндии 16 июля на саммите США – Россия лидер Соединённых Штатов напомнил, что им удалось обсудить большой круг вопросов, включая проблемы международного терроризма и урегулирование в Сирии.
Напомним, что первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что если президент РФ Владимир Путин примет приглашение Трампа посетить Вашингтон, то это будет очередной шаг на пути обсуждения совместных серьёзных проблем.
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