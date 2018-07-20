В Крыму советуют Украине вычерпать Азовское море

В целях экономии взрывчатки украинским военным следует вычерпать Азовское море, заявил глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. Так он прокомментировал заявление о необходимости минирования этого моря. Украина предложила ЕС ввести новые санкции против РФ из-за портов на Черном море

Иоффе советует уставить компрессор и вычерпать Азовское море, чтобы просто исчезло, передает РИА Новости. Он отметил, что эти два предложения одинаково глупы и фантастичны, поэтому пусть и его рассмотрят.

Экс-командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук сообщил украинским СМИ о возможной угрозе со стороны России и, чтобы не допустить высадки десанта, вице-адмирал предложил заминировать Азовское море. Также там срочно нужно провести учения с привлечением пехоты, пограничников и авиации.