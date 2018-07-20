В Раде сообщили, что есть риск отмены США антироссийских санкций

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко заявил, что существует риск, что Дональд Трамп и Владимир Путин смогут договориться об отмене санкций в отношении России. Такое заявление Лещенко сделал в эфире телеканала NewsOne.

Депутат напомнил, что санкции являются инструментом давления, который использовала и Европа и Америка. «Сейчас риск в том, что Путин с Трампом могут договориться о снятии санкций, таким образом поставив Европу в странное и неприемлемое для нее положение», - сказал Лещенко.

Депутат также подчеркнул, что Украина должна иметь хорошую репутацию, чтобы интересы Киева продолжали отстаивать международные партнёры. По словам Лещенко, каждая страна чем-то жертвует, защищая Украину, поэтому она должна быть партнёром, с которым «не стыдно иметь дело».