Трамп заявил, что станет «худшим врагом» Путина, если не сможет поладить с ним



Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал заявление, что он сможет стать «худшим врагом» Владимира Путина, если не сможет с ним поладить. При этом лидер США добавил, что он подходил к России гораздо жестче, чем кто-либо.

В интервью телеканалу CNBC Трамп сказал, что ведёт жесткую политику с Россией. По словам президента США, до него этого не делал ни один президент, вспомнив о том, как он высылал российских дипломатов и вводил санкции в отношении Москвы.

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я буду его худшим врагом», - пригрозил Трамп.

Напомним, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились 16 июля в Хельсинки. Главы двух государств обсуждали ситуацию на Украине, в Сирии и «вмешательство» Москвы в выборы Соединённых Штатов в 2016 году. Как стало известно, Трамп ожидает следующей встречи с президентом России.