В Черногории ответили Трампу, назвавшему страну причиной Третьей мировой войны

Правительство Черногории дало официальный ответ главе Белого дома Дональду Трампу, который назвал черногорцев "агрессивным народом" и допустил, что это может стать причиной Третьей мировой войны.

Как отмечается в заявлении кабинета министров Черногории, страна гордится историей, традициями и миролюбивой политикой. Это единственное государство, которое не допустило войны во время распада бывшей Югославии, передает РИА Новости. Будучи новым членом НАТО и кандидатом на вступление в ЕС, подчеркивает правительство, Черногория стабилизирует мирные отношения не только в Европе, но и по всему свету, вместе с военными США в Афганистане.

При этом черногорцы способны со всей решительностью защищать национальные интересы, говорится в заявлении правительства.