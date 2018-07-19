Путин заявил о рисках обострения ситуации на востоке Украины

Серьёзные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины. Такое заявление сделал Владимир Путин, принявший сегодня участие в совещании послов и постоянных представителей России в международных организациях и объединениях. Обнародован безальтернативный способ прекращения гражданской войны в Донбассе

Причинами угрозы обострения ситуации на Донбассе российский лидер назвал "несоблюдение сегодняшними украинскими властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта".

Путин подчеркнул, что "Минский комплекс мер остаётся реальной основой для политического урегулирования этой кризисной ситуации". Но украинские власти постоянно демонстрируют "откровенное пренебрежение договорённостями, нежелание вести диалог со своими гражданами, все сценарии рассчитываются по силовому пути", - сообщила пресс-служба Кремля.

В своём выступлении перед дипломатами Путин обозначил ключевые задачи, стоящие перед российской дипмиссией. По словам президента, Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, продолжит отстаивать зафиксированные в Уставе этой организации основополагающие принципы: суверенитет и равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, справедливое разрешение споров.

"Убеждены, что следуя международному праву, работая на коллективных началах, мы можем решать самые сложные мировые проблемы.

Наша линия на обеспечение глобальной безопасности и стабильности, противодействие новым вызовам и угрозам, безусловно, востребована в мире", - сказал российский лидер.