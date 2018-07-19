Захарова: Россия хочет восстановить отношения с Грузией
19 июля 2018, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]
Восстановление добрососедских отношений с Грузией в интересах России и народов двух стран, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу Rustavi2.
Как подчеркнула Захарова, Россия никак не препятствует этому, улучшение отношений зависит только от "политической воли и реализма".
Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны грузинской стороной в 2008 году. С 2012 года стороны постоянно проводят встречи. В России и Грузииуже неоднократно заявляли, что они принесли определенные положительные результаты. Восстанавливаются отношения в торговле, культуре и других областях.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес