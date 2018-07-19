Захарова: Россия хочет восстановить отношения с Грузией

Восстановление добрососедских отношений с Грузией в интересах России и народов двух стран, сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью грузинскому телеканалу Rustavi2. Грузии не понравилось, что сказал Путин о ее возможном членстве в НАТО

Как подчеркнула Захарова, Россия никак не препятствует этому, улучшение отношений зависит только от "политической воли и реализма".

Дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси были разорваны грузинской стороной в 2008 году. С 2012 года стороны постоянно проводят встречи. В России и Грузииуже неоднократно заявляли, что они принесли определенные положительные результаты. Восстанавливаются отношения в торговле, культуре и других областях.