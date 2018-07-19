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Визит Лаврова в Грецию отменен
19 июля 2018, 13:43 [ «Аргументы Недели» ]
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации утрачивает актуальность, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов, по крайней мере в запланированные сроки.
Визит министра в Грецию планировался в сентябре. Также Маслов заявил, что, как и сообщалось ранее, на действия греческих властей последуют зеркальные меры, Россия вышлет греческих дипломатов. Сроки высылки и число сотрудников дипмиссии посол не уточнил.
Греция высылает двух российских дипломатов за противоправные действия против национальной безопасности страны. Еще двум запретят въезд в страну. МИД России заявил, что Москва ответит зеркально.
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