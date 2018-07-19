Визит Лаврова в Грецию отменен

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Грецию в нынешней ситуации утрачивает актуальность, сообщил посол России в Афинах Андрей Маслов, по крайней мере в запланированные сроки.

Визит министра в Грецию планировался в сентябре. Также Маслов заявил, что, как и сообщалось ранее, на действия греческих властей последуют зеркальные меры, Россия вышлет греческих дипломатов. Сроки высылки и число сотрудников дипмиссии посол не уточнил.

Греция высылает двух российских дипломатов за противоправные действия против национальной безопасности страны. Еще двум запретят въезд в страну. МИД России заявил, что Москва ответит зеркально.