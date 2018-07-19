Пушков прокомментировал сокращение российских вложений в облигации США

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков поприветствовал в социальной сети снижение российских вложений в американские ценные бумаги. Россия выбыла из числа крупнейших держателей гособлигаций США

Пушков отметил, что этот шаг является серьезным снижением зависимости от возможных американских санкций в сфере финансов. Он считает, что в случае ужесточения санкций и заморозки активов РФ мы потеряем меньше, пишет "Свободная пресса".

Министерство финансов США опубликовало отчет о странах, являющихся наиболее крупными держателями американских ценных бумаг. В списке 33 страны. России в списке нет.