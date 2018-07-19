Россия введёт санкции против Украины
19 июля 2018, 11:01 [ «Аргументы Недели» ]
Москва готова ввести санкции в отношении Киева. Известно, что российская сторона может заблокировать активы чиновников, политиков и бизнесменов, а также ввести запрет на вывоз капитала.
Санкции могут затронуть около 100 физических и юридических лиц. Об этом передаёт газета «Коммерсантъ» от источников в Белом доме. В первую очередь санкции могут коснуться украинских компаний—производителей удобрений. По словам одного из федеральных чиновников, нецелесообразно пускать все меры в ход одновременно, поэтому проект указа президента будет конкретным, но оставит поле для манёвра.
Такая мера станет зеркальным ответом России на действия украинских властей. Предложения с ограничительными мерами в отношении Украины будут представлены к 1 августа. Введение санкций произойдет в соответствии с указом, подписанным 4 июня президентом РФ.
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