Россия введёт санкции против Украины

Москва готова ввести санкции в отношении Киева. Известно, что российская сторона может заблокировать активы чиновников, политиков и бизнесменов, а также ввести запрет на вывоз капитала.

Санкции могут затронуть около 100 физических и юридических лиц. Об этом передаёт газета «Коммерсантъ» от источников в Белом доме. В первую очередь санкции могут коснуться украинских компаний—производителей удобрений. По словам одного из федеральных чиновников, нецелесообразно пускать все меры в ход одновременно, поэтому проект указа президента будет конкретным, но оставит поле для манёвра.

Такая мера станет зеркальным ответом России на действия украинских властей. Предложения с ограничительными мерами в отношении Украины будут представлены к 1 августа. Введение санкций произойдет в соответствии с указом, подписанным 4 июня президентом РФ.