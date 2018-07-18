Борис Дубровский вошел в Президиум Государственного совета России
18 июля 2018, 20:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Глава Южного Урала вошел в президиум Государственного совета России. Такое решение принял Владимир Путин.
Сегодня, 18 июля, на портале правовой информации появилось сообщение об изменении состава президиума Госсовета. Глава государства добавил туда губернаторов Челябинской области и Пермского края.
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