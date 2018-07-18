Борис Дубровский вошел в Президиум Государственного совета России

Глава Южного Урала вошел в президиум Государственного совета России. Такое решение принял Владимир Путин.

Сегодня, 18 июля, на портале правовой информации появилось сообщение об изменении состава президиума Госсовета. Глава государства добавил туда губернаторов Челябинской области и Пермского края.