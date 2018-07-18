Российский посол: Москва открыта к диалогу с Вашингтоном

В среду, 18 июля, российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что Москва полностью открыта к диалогу с Вашингтоном. Дипломат, однако, назвал условие для налаживания отношений между странами.

По словам Анатолия Антонова, дальнейшее развитие событий полностью зависит от желания и готовности американской стороны выполнять те договоренности, которые были достигнуты в рамках недавнего саммита Трампа и Путина в Хельсинки, передает РИА "Новости".

Посол уточнил, что дипломатам, работающим на данном "фронте", следует четко выполнять указания президента Российской Федерации, а не рассуждать на те или иные темы, касающиеся российско-американских отношений.