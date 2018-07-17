В Госдуме ответили Порошенко по поводу досмотра судов в Керченском проливе
17 июля 2018, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко.
Водолацкий считает, что украинский президент постоянно хочет высказать идеи, которые как-то могут повысить доверие к нему в стране, ведь в настоящий момент самый низкий рейтинг среди президентов именно у Порошенко.
Как выразился в беседе с RT Водолацкий, Порошенко последнее время действует в каком-то "угаре" с этой целью. Он поинтересовался, как Украина сможет помешать досмотру судов, ведь своего флота у страны нет, "а ржавые корыта, которые стоят в Одессе", выйти в море не смогут.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес