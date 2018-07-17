В Госдуме ответили Порошенко по поводу досмотра судов в Керченском проливе

Заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал обещание президента Украины Петра Порошенко.

Водолацкий считает, что украинский президент постоянно хочет высказать идеи, которые как-то могут повысить доверие к нему в стране, ведь в настоящий момент самый низкий рейтинг среди президентов именно у Порошенко.

Как выразился в беседе с RT Водолацкий, Порошенко последнее время действует в каком-то "угаре" с этой целью. Он поинтересовался, как Украина сможет помешать досмотру судов, ведь своего флота у страны нет, "а ржавые корыта, которые стоят в Одессе", выйти в море не смогут.