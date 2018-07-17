Российский МИД прокомментировал ход расследования крушения MH17
17 июля 2018, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]
В МИД России заявили, что в рамках расследования дела об MH17 Нидерланды фактически сняли с Украины вину за незакрытие воздушного пространства над районом боевых действий на востоке страны.
Украина так и не предоставила данные радиолокационных станций, информацию о расположении и активности украинских сил ПВО, записи переговоров диспетчеров, и никто на это не реагирует. В МИД подвергли критике Нидерланды и международную следственную группу за отказ принять помощь от Российской Федерации.
Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который следовал рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли 298 человек, граждане разных стран.
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