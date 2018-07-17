Грузии не понравилось, что сказал Путин о ее возможном членстве в НАТО

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня прокомментировал слова лидера российского государства Владимира Путина о том, что членство Грузии и Украины в НАТО нежелательно для России.

Маргвелашвили назвал это заявление неприятным, хотя и не новым, сообщает Взгляд. На саммите НАТО Грузия получила, по его словам, «твердую поддержку», а это является сигналом для России, что Москва должна вывести войска с «оккупированных» земель.

Ведущего телеканала Fox News Криса Уоллеса, который брал интервью у Владимира Путина, очень интересовало, как РФ относится к возможному включению в НАТО Украины или Грузии. Путин ответил, что расширение НАТО на восток будет рассматриваться Россией как угроза и отношение к этому, конечно, очень отрицательное.