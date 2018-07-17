Белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя незаконный ввоз санкционной продукции на территорию России, заявил, что за поставками такой продукции стоят крупные российские фирмы.

Как считает Лукашенко, махинации проворачивают "крупные дельцы с тяжёлыми погонами", которые имеют отношение к контролю деятельности российских компаний. "А там же идёт драчка постоянно, - кто-то заказывает какие-то материалы (в средствах массовой информации). Они начинают нам предъявлять претензии", - заметил президент Белоруссии, передает БелТА.

Лукашенко выразил уверенность, что люди, занимающиеся провозом "санкционки", подделывают документы, провозят товар, а после заявляют, что виновата Белоруссия. Он считает, что об этом надо обязательно информировать правительство России и Владимира Путина, "чтобы они там разбирались со своими".