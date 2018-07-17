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Волонтёры ФИФА включатся в работу штаба Собянина
17 июля 2018, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]
Волонтёры прошедшего в России чемпионата мира по футболу вступили в штаб кандидата в мэры столицы Сергея Собянина. Об этом они заявили в понедельник на встрече с кандидатом и действующим градоначальником.
Своё намерение они объяснили "желанием помогать Москве". "Сергей Семёнович, от лица всех волонтёров хочу поблагодарить вас за колоссальную поддержку волонтёрского движения в Москве, а мы поддержим вас 9 сентября на выборах", - сказала руководитель Департамента по работе с волонтёрами оргкомитета "Россия-2018" Татьяна Гомзякова.
Речь идёт о 5 тысячах добровольцах, которые содействовали проведению в столице Чемпионата мира по футболу. Примечательно, что они прошли специальное обучение по взаимодействию с людьми с инвалидностью, поведению в чрезвычайных ситуациях, оказанию первой помощи.
Во время встречи со своими нештатными помощниками Сергей Собянин отметил, что они помогли миллионам гостям столицы, болельщикам адаптироваться в огромном городе и сделать это мероприятие не обременительным для москвичей. Волонтёры также вместе с властями Москвы поддержали позитивный имидж столицы России.
Напомним, что избирательный штаб Сергея Собянина открылся 15 июня. На данный момент в нём работают более 7 тыс. волонтеров. Все они участвуют в кампании кандидата: выходят на улицы, собирая наказы москвичей, участвуют в проекте "Добрые дела", отвечают на вопросы москвичей в Call-центре.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.
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