Совет Федерации: Трамп искренне готов пожертвовать своей репутацией ради мира

Во вторник, в Совете Федерации оценили результаты встречи президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Переговоры политиков состоялись накануне в столице Финляндии Хельсинки.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев убежден, что Трамп в рамках встречи действовал искренне и выражал свои собственные мысли. Сенатор полагает, что президент США действительно готов пожертвовать собственной репутацией ради безопасности и мира.