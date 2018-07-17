Путин категорически не согласился с мнением Трампа по Крыму

Во вторник стало известно, что российский лидер Владимир Путин категорически не согласился с позицией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по вопросу присоединения Крыма.

По словам Путина, его американский коллега считает вхождение Крыма в состав России незаконным. Глава РФ, однако, подчеркнул, что у российского руководства принципиально иная точка зрения на данную ситуацию, передает утром 17 июля RT.

Президент Российской Федерации заметил, что референдум был проведен в соответствии с пунктами международного права и уставом Организации Объединенных Наций. Кроме того, Путин заявил, что тема присоединения Крыма к России является закрытой.