Трампу посоветовали проверить подаренный Путиным мяч на наличие «жучков»

Сенатор США Линдси Грэм считает необходимым проверить на наличие прослушивающих устройств футбольный мяч, который подарил президент России Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу в ходе переговоров в Хельсинки. Путин и Трамп обменялись подарками: мяч, майка и шайба

Грэм никогда бы не допустил, чтобы этот подарок попал в Белый дом. Об этом сенатор написал в своем микроблоге Twitter.

После переговоров лидеры России и США обменялись подарками. Трамп вручил Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина и шайбу. Владимир Путин подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018.