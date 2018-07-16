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Трампу посоветовали проверить подаренный Путиным мяч на наличие «жучков»
16 июля 2018, 21:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сенатор США Линдси Грэм считает необходимым проверить на наличие прослушивающих устройств футбольный мяч, который подарил президент России Владимир Путин американскому лидеру Дональду Трампу в ходе переговоров в Хельсинки.
Грэм никогда бы не допустил, чтобы этот подарок попал в Белый дом. Об этом сенатор написал в своем микроблоге Twitter.
После переговоров лидеры России и США обменялись подарками. Трамп вручил Путину майку российского хоккеиста Александра Овечкина и шайбу. Владимир Путин подарил Трампу официальный мяч ЧМ-2018.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
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